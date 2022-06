Gli allenatori in coro: “Campionato diviso in due, le piccole avvantaggiate”

Su La Gazzetta dello Sport leggiamo le parole dei tecnici Roberto De Zerbi, Walter Zenga, Giovanni Galeone e Leonardo Semplici , che esprimono un'opinione generalmente unanime sul prossimo campionato, caratterizzato dalla pausa invernale per i Mondiali in Qatar:

Gli allenatori sottolineano il fatto che il campionato italiano rimane in ritardo rispetto agli altri che hanno anticipato ulteriormente l'inizio e, soprattutto, che sarà come giocare due campionati diversi con una pausa così consistente. Secondo De Zerbi guadagnerà lo spettacolo, ma le grandi squadre, che avranno più giocatori impegnati in Qatar, saranno più appesantite da gennaio in poi. Meno nazionali, uguale gambe più leggere. Ci sarà tanto lavoro per i preparatori atletici.