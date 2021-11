Gli agenti irraggiungibili, ma non per tutti: ecco chi ha contattato Vlahovic

Il telefono di Ristic squilla in continuazione ma non sembra intenzionato a rispondere. Ecco il club che è riuscito a contattare l'entourage

Il comportamento dell'entourage di Dusan Vlahovic non è mai passato in osservato. Dopo la notizia della volontà di lasciare la Fiorentina da parte del serbo, è iniziata una vera e propria caccia all'uomo nei confronti degli agenti serbi da parte dei più importanti club europei.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il telefono di Ristic non ha mai smesso di squillare, ma le risposte a queste numerose chiamate sono state ben poche. L'Arsenal, uno dei club più interessati al giocatori, non ha mai ricevuto risposta dall'entourage di Vlahovic nonostante le serie intenzioni del club inglese. Esito diverso è stato quello della chiamata del Borussia Dortmund che è riuscita dove finora tutti hanno fallito, contattare gli agenti del numero 9 serbo. Chissà se il successore di Haaland sarà a tinte viola.