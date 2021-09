GKN, la Fiesole al fianco degli operai: “Non osate far ripartire le lettere”

I tifosi si schierano coi lavoratori

Dopo Antognoni, ma non solo, anche la Curva Fiesole decide di schierarsi apertamente dalla parte dei lavoratori della GKN di Campi. Uno striscione, firmato dal tifo organizzato, è infatti apparso al Franchi durante la gara di ieri: "Non osate far ri-partire quelle lettere". Nonostante continui la protesta contro la capienza ridotta, dunque, gli ultras non rinunciano ad esprimere solidarietà per questo spinoso caso. Infatti, all'esterno dello stadio, insieme ai gruppi di tifosi, erano presenti anche alcuni dipendenti dello stabilimento. Lavoratori e tifosi si erano incontrati nei giorni scorsi per imbastire l'iniziativa a sostegno della vertenza. Lo scrive La Nazione in edicola questa mattina.