Giroud all’Inter? Solo se parte Politano. E la Fiorentina è alla finestra

C’è spazio anche per il mercato – che d’altronde si avvicina – sulle pagine di Tuttosport. Questa mattina il quotidiano torinese, oltre al commento della gara del Franchi, rilancia alcune operazioni anche in ottica viola che possono accendere le trattative di gennaio. Lo ha ammesso lo stesso Pradè nella serata di ieri: “Cercheremo qualcosa, vedremo che opportunità ci saranno“, segno che l’infortunio di Ribery obbliga a mettere mano alla rosa. E così si torna a parlare (anche) di Matteo Politano. L’ex Sassuolo piace da tempo ai viola e già in estate c’era stato un corteggiamento all’Inter, poi il veto di Conte aveva di fatto chiuso ogni discorso. Secondo il quotidiano, però, la pista può tornare ad aprirsi qualora Marotta portasse in nerazzurro Giroud come vice Lukaku: l’attaccante del Chelsea ha già strizzato l’occhio al progetto di Suning, ma potrà arrivare solo in caso di una partenza. E i viola – che possono approfittare della situazione – restano più che mai alla finestra.

Frenata nerazzurra, invece, su Florenzi: “non rientra nei piani” si legge. Il capitano della Roma, infatti, sarebbe molto vicino a passare proprio alla Fiorentina nell’imminente mercato, un colpo in prestito che potrebbe concretizzarsi con l’apertura della sessione invernale.