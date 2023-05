Gioventù e spensieratezza, il Basilea tenta la rinascita. Attenzione a quei tre

Con lo Zurigo, una maxi rissa ha visto protagonista Taultan Xhaka. Il fratello del giocatore dell'Arsenal, è stato squalificato per 8 giornate, ma al Franchi ci sarà. Non è l'unico giocatore da tenere sott'occhio

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla rosa del Basilea. La squadra svizzera ha un'età media di 23,41 anni e punta alla rinascita. In campionato le cose non stanno andando bene. Con lo Zurigo, una maxi rissa ha visto protagonista Taultan Xhaka. Il fratello del giocatore dell'Arsenal, è stato squalificato per 8 giornate, ma al Franchi ci sarà. Non è l'unico giocatore da tenere sott'occhio perchè anche Andi Zeqiri e Zeki Amdouni (16 gol a testa in stagione) le due stelline (23 e 22 anni) sono delle armi pericolose. Il Basilea si schiera con un semplice 3-5-2. Corsa, grinta, entusiasmo e, là davanti, rapidità e talento.