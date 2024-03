Giovedì tocca a Nzola: rimarrà impantanato nella sua crisi?

A questa Fiorentina servono tutti, un concetto sul quale il Corriere Fiorentino ha voluto spingere con forza questa mattina. Con una serie di impegni così importanti, nessuno si può permettere di rimanere indietro. Per questo motivo, la svolta della Fiorentina passa dalle seconde linee. E giovedì, dovrebbe tornare titolare Nzola. Sì, Belotti non le può giocare tutti e Italiano vuole ritrovare quel giocatore che ormai si è perso nella sua crisi. Arrivato per fare il centravanti titolare salvo poi finire alle spalle prima di Beltran e poi di Belotti. L’ex Spezia non gioca titolare dal 2 febbraio (a Lecce) ma è impensabile che il Gallo possa giocare sempre, e sempre dal primo minuto. Giovedì, appunto, l’angolano potrebbe riavere un’occasione. La sfrutterà o resterà impantanato nella crisi che, di fatto, lo accompagna dall’inizio della stagione?