Giovani e… azzurri. La Fiorentina vuole ritrovare il feeling con la Nazionale

Il fatto che non ci siano calciatori della Fiorentina convocati per Euro 2024 è una realtà. Eppure sono tanti i giovani e giovanissimi viola che l'azzurro lo conoscono bene, specie coloro che sono di rientro dai prestiti e che spesso e volentieri hanno grande voglia di mettersi in mostra. Ne parla questa mattina il Corriere Dello Sport, spiegando come nelle idee della società ci sia anche un mercato improntato alla maglia azzurra: portare prospetti italiani e convocabili è un altro obiettivo del club. In questo senso, si legge, Retegui, Brescianini e Colpani sono un indizio chiaro. Kayode è già in casa, ma Spalletti ha deciso di non chiamarlo.