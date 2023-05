Giorgetti: “Serve più testa e meno frenesia per la Fiorentina al ritorno”

"La Fiorentina quasi vera è durata un tempo, la forza di volontà l’ha spinta sulla strada maestra del suo gioco aggressivo per stordire l’avversario, soffocarlo al momento delle scelte di qualità: pressing sistematico, intensità, marcature preventive, raddoppi, rattoppi a sciame, break alti. E poi il gollettino di Cabral, striminzito ma prezioso. I problemi sono nato quando la squadra è andata in riserva e ha pagato nei contrasti il superuso di se stessa. Il Basilea è quinto nel campionato svizzero, che ha 10 squadre, ma non è mica fesso: ha aspettato e poi è ripartito quando si sono abbassati i ritmi. Un errore di lettura sulla ripartenza di Diouf gli ha aperto la strada, poi ha fiutato la stanchezza della Fiorentina e l’ha colpita nel recupero. Ora meno frenesia e più testa per ribaltare il punteggio."