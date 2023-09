Giorgetti scrive: “Crollo verticale della qualità. Benedetta sosta”

"Un passo indietro in tutto, come se il salto di qualità richiesto fosse troppo grande per costruire una partita sensata. E questa è stata la delusione più grande, perché perdere si può (ma non in questo modo). La Fiorentina è stata strapazzata dall’Inter senza riuscire a entrare mai in partita. L’impressione all’inizio era che i viola avessero scelto di mantenere i ritmi più bassi per non esporsi troppo, ma l’Inter ha dimostrato esattamente il contario. Troppo diversa la qualità generale per sperare in un equilibrio diverso e ancora una volta – quando la squadra era sotto – i cambi non hanno modificato l’impostazione tattica della squadra. Meno male per la Fiorentina che c’è la sosta: servirà per recuperare energie e magari anche la lucidità per trovare soluzioni meno standard". ---> LEGGI LE STATISTICHE DELLA GARA