Giorgetti: “Ritorno alle origini, un colpo insperato sul campo della superLazio”

"Colpo su colpo, come ai vecchi tempi o a quelli seminuovi, insomma un ritorno alle origini dopo un periodo di appassimento demoralizzato, innocuo, disordinato. E invece ieri la Fiorentina ha ritrovato almeno in parte le proprie caratteristiche migliori: la voglia di attaccare, la necessità di impaurire l’avversario facendosi trovare sempre pronta, la forza di volersi bene coprendosi le spalle. Questo è successo soprattutto nel secondo tempo e con un po’ di fortuna in più sarebbe arrivata anche la vittoria. Qui. Sul campo della super Lazio: sarebbe stato un gran modo per accompagnare la fine ded mercato, ma anche il pareggio non è male. Insperato alla vigilia per molti e – lo confessiamo – anche per noi".