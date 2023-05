Giorgetti: “Non manca l’entusiasmo dei panchinari, comunque vada sarà successo”

Cresce l'ottimismo all'alba del mese decisivo in una stagione in crescendo da parte di Vincenzo Italiano e della Fiorentina

"La Fiorentina ha ritrovato la fame in campionato e il pericolo (per gli altri) è che ci sono cannibali anche fra i panchinari: senza che si offendano, possiamo chiamare così Duncan, Kouame e Terzic. Poco titolare è stato in realtà anche Castrovilli, che sta riprendendo a luccicare dopo la sua stagione part time per colpa del gravissimo infortunio al ginocchio. Insieme a Dodo, loro 4 hanno vendemmiato contro la Samp, riportando la Fiorentina in una posizione di classifica che potrebbe diventare golosa in base agli eventuali sviluppi del caso-Juve. Mancano le partite che contano di più e la squadra viola viaggia sull’entusiasmo di tutti: comunque vada, sarà un successo".