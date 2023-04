Giorgetti: “Niente record, ma niente frenesie. Le gare che contano arrivano ora”

"Niente record e i giocatori ci sono rimasti male, Italiano addirittura di più, c’era insomma l’urgenza di «entrare nella storia viola» per questo gruppo tecnico che sta provando a riscrivere una seconda parte di stagione per tatuarsela come ricordo. Niente record, ma il bello può ancora venire se le energie saranno dosate nel modo giusto, senza frenesia né cali mentali, con attenzione a ogni particolare: la scommessa è proprio questa, perché si stanno avvicinando le partite che contano e la Fiorentina dovrà mantenere intatta la sintesi fra integrità fisica e mentale. Con quella, è capace di far tutto".