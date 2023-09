Giorgetti: “Nella vittoria di ieri c’è un cambio di atteggiamento generale”

L'analisi di Angelo Giorgetti su Udinese Fiorentina a La Nazione: "L'Udinese ieri sembrava la Fiorentina, mentre la squadra viola soffre ma tiene il risultato in una maniera poche volte vista con Italiano. Nel frattempo Terracciano para tutto. In questa vittoria c'è un cambio di atteggiamento, perché per difendere il risultato la Fiorentina si è messa a 5 in difesa. Italiano ha apprezzato il cambio di mentalità. Grande prova di Kayode ma resta la preoccupazione per Dodo