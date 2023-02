Giorgetti: “Ieri avrebbe segnato anche Kokorin, ‘centravanti’ non più un’offesa”

"Lo Sporting Braga era stato descritto come il Real Madrid e poi si è dimostrato molto basic in uno strano stadio incastonato fra le rupi, questo però poco deve importare a chi custodisce fra i propri sentimenti l’affetto per la Fiorentina: siamo perciò qui a celebrare la rinascita dei centravanti viola e non ci saremmo meravigliati se ieri alle doppiette di Jovic e Cabral si fosse aggiunta anche la partecipazione da lontano di Kokorin. Battute a parte: tutto bene. E non era esattamente scontato di fronte a un bivio così difficile, o di qua o di là, proprio perché il clima intorno alla Fiorentina nelle ultime settimane era diventato troppo teso. Quindi bravi a tutti, essere chiamati ’centravanti’ non è più un’offesa.".