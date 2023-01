Giorgetti: “Calciatori veri non ci si inventa, la Fiorentina ne ha tre”

"Bonaventura, Saponara, Gonzalez: solo loro tre – calciatori veri non ci si inventa – hanno attraversato a testa alta l’ingorgo sgangherato della partita. Nel caos ci si poteva perdere e qualcuno è stato trasparente nel groviglio dei passaggi sbagliati o degli equilibri saltati. Nelle partite che non trovano un senso, solo i migliori trovano gli strumenti per puntellare la baracca. Bonaventura multiruolo, Saponara abile a scaricare elettricità nei momenti giusti, Gonzalez con gli attributi per battere un rigore pesantissimo. Se qualcun altro ha indossato il vestito da protagonista, in questo momento non ci viene in mente".