Giocherà o non giocherà? Il dubbio amletico su Vlahovic

Le voci sulla sua panchina al Franchi si susseguono da giorni ed è difficile capire se si tratta della solita pretattica della vigilia juventina o se un fondo di verità c’è

"Giocherà o non giocherà? L’amletico dilemma che precede la vigilia di Fiorentina- Juventus riguarda proprio lui, il grande ex della sfida, Dusan Vlahovic. Le voci sulla sua panchina al Franchi si susseguono da giorni ed è difficile capire se si tratta della solita pretattica della vigilia juventina o se un fondo di verità c’è. Quel che è certo è che il serbo è in diffida e che prendendo un’ammonizione salterebbe la prima gara della prossima stagione, unico motivo valido per un forfait.

Per il resto la paura per la pressione ambientale è una scusa che regge poco, anche considerando l’accoglienza che il pubblico di Firenze gli ha tributato alla prima da avversario in Coppa Italia nel marzo scorso. In quell’occasione uno stadio intero lo fischiò e a lui fu dedicata, con riferimento ai traditori danteschi della Divina Commedia, la maxi coreografia della Curva Fiesole. In campo per Dusan ci fu solo un’occasione, un pallonetto parato da Terracciano dopo l’unico errore di quella gara di Igor, mentre l’immagine a fine partita dell’abbraccio a Venuti autore dell’autogol decisivo servì per ribadire che, oltre le rivalità, il campo lascia sempre spazio a rapporti profondi".