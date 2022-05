Ecco la Juve, il Franchi sarà una bolgia. L’Europa sarebbe la ciliegina

Una vittoria consentirebbe il ritorno matematico dei viola in Europa a distanza di sei anni dall’ultima qualificazione

" Riecco la Juve una sfida infinita. Stavolta in gioco c’è l’Europa ": Repubblica Firenze presenta così la sfida di stasera tra la Fiorentina e la Vecchia Signora. La formazione di Vincenzo Italiano si gioca la qualificazione alla prossima Europa League. Riportiamo una parte dell'articolo che potete leggere integralmente nel quotidiano in edicola:

"Tutto in novanta minuti, nella sfida più attesa e affascinante. Quella contro la Juventus. Stasera ( ore 20,45; stadio Franchi), la Fiorentina di Vincenzo Italiano si gioca l’Europa e forse anche di più. Perché dietro a questa gara, che con una vittoria consentirebbe il ritorno matematico dei viola in Europa a distanza di sei anni dall’ultima qualificazione, c’è anche il futuro di un tecnico e di un gruppo che vorrebbe fortemente vivere questo tipo di emozioni. Così come la sua città, pronta a scendere in campo insieme a Gonzalez e compagni.

A ieri sera la biglietteria della Fiorentina registrava 33 mila biglietti venduti (compresi gli abbonati al girone di ritorno) ma la cifra è destinata ad aumentare anche in queste ore che precedono la sfida. Il record di spettatori di questa stagione, registrato lo scorso 20 novembre contro il Milan ( 32 mila 567), è destinato dunque a crollare per l’ultimo atto del campionato. La Curva Fiesole, poi, ha chiamato a raccolta ogni singolo tifoso per colorare di viola lo stadio con sciarpe e vessilli. Il Franchi dovrà essere una bolgia, così come lo è sempre stato e a maggior ragione per questa gara contro la Juventus dove la Fiorentina si gioca molto più dell’accesso in Europa.