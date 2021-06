Gilardino: “Vlahovic, resta a Firenze. Ribery da tenere”. E su Gattuso…

L'ex bomber: "Ci sono i presupposti per qualcosa di simile a quello che facemmo noi a Firenze. Commisso ha le idee chiare"

Un'intervista tra ricordi passati e auspici futuri. L'ex viola Alberto Gilardino ha parlato al Corriere Fiorentino, a seguire vi proponiamo i passaggi più interessanti sull'attualità della Fiorentina: "Sento tanto entusiasmo ed è giusto così, è questo che emana la figura di Rino. Per il suo passato e per ciò che ha fatto da allenatore. A Napoli ha costruito qualcosa di importante, una squadra di uomini, e non è mai semplice. Ha le spalle larghe per reggere certe responsabilità e l’attesa che c’è a Firenze. Mi auguro di andare a trovarlo, magari a qualche allenamento. Quando ha firmato gli ho scritto un messaggio con un grande in bocca al lupo".

Poi Gilardino parla di qualche giocatore e della proprietà viola: "Ci sono i presupposti per qualcosa di simile a quello che facemmo noi a Firenze. Commisso ha le idee chiare e una programmazione, il centro sportivo che sta costruendo lo dimostra. Ribery? Uno così è sempre meglio averlo che non averlo. Titolare, se sta bene, o a partita in corso può sempre fare la differenza. Vlahovic? Lo seguo, con Prandelli ha avuto una crescita enorme. È migliorato nel proteggere la palla e nel legare il gioco. Questo gli ha dato fiducia e per un attaccante è tutto. Non vedo giocatori che possano assomigliargli, per alcune caratteristiche solo Haaland. Gli direi di restare a Firenze, dove può crescere, essere un simbolo e diventare uno dei più forti d’Europa in un ambiente che conosce e dove viene coccolato".