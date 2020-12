Giani: “Restyling Franchi unica soluzione, Commisso sbaglia. Campi? C’è un ostacolo”

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino oggi in edicola. Tema principale della chiacchierata il destino dello Stadio Artemio Franchi ed il possibile restyling. Espresso sin da subito il pieno sostegno verso la FIGC ed il CONI in seguito alla lettera inviata al governo per muovere la questione infrastrutture. L’esigenza del rinnovamento, almeno parziale, è considerata una priorità per l’Italia.

Nello specifico queste alcune delle sue parole sul Franchi:

Il restyling del Franchi è l’unica soluzione percorribile, la cosa più ragionevole. Volontà Commisso di demolire? Si scontra con le leggi di tutela italiane, la posizione del soprintendente Pessina è giusta. Soluzione Campi? Possibile solo con il consenso del sindaco di Firenze, se la Fiorentina esiste è merito del comune. Il problema della viabilità è serio, chi la pagherebbe?

