Giani-Commisso, prove di disgelo. Ma il Franchi è in netto ritardo

Tuttavia, le preoccupazioni principali rimangono legate ai tempi e alle risorse per il restyling dello Stadio Franchi. Attualmente, i lavori sono in ritardo, con solo il 2,5% completato a giugno, e sembra improbabile che il cantiere sia concluso entro il 2026, puntando più al 2028. Il dialogo tra Comune e Fiorentina dovrebbe continuare nei prossimi giorni per definire un nuovo cronoprogramma, con un focus sulla capienza dello stadio durante i lavori. Lo riporta la Nazione.