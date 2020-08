Il Torino vuole assicurare a Giampaolo almeno tre nuovi giocatori per l’inizio del ritiro. Quelli che ha chiesto il tecnico per poter impostare il suo gioco con il centrocampo a rombo (4-3-1-2). Per questo la necessità è quella di avere subito un regista. Perché lui, da sempre, predilige un play basso davanti alla difesa. Considerando che Torreira, regista dell’Arsenal e della nazionale uruguaiana, prima scelta per Giampaolo, costa troppo e ha un ingaggio fuori dalla portata, il club granata è vigile su altri profili. Uno di questi, stando a quanto riporta Tuttosport, è proprio Milan Badelj (31 anni), centrocampista della Lazio che nell’ultimo campionato ha giocato nella Fiorentina in prestito, non verrà riscattato dai viola che hanno deciso di non pagare i 5 milioni concordati a suo tempo con Lotito. Via intermediari, il Toro ha provato a chiederlo alla Lazio in prestito con diritto, ma Tare per ora ha detto no. Solo con 4-5 milioni i granata potrebbero portarlo a casa, al momento. Torino, anche in prestito, per il giocatore sarebbe una soluzione gradita.