Giallo restyling: Franchi usato dal Governo per il rilascio della terza rata?

Le europarlamentari Daniela Rondinelli e Beatrice Covassi, gruppo S&D (dei socialisti europei), hanno presentato un'interrogazione al Parlamento europeo a Bruxelles, firmata dal vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis: come riporta La Repubblica nell'edizione fiorentina, la UE adesso pare stia scaricando sull'Italia tutta la responsabilità dello stop ai fondi nell'ambito dei Piani urbani integrati per il restyling del Franchi. Le risposte della Commissione sono: ha deciso il Governo italiano, non valutiamo i singoli progetti ma solo la misura di finanziamento. Nemmeno di Celine Gauer, capo della task force europea sul Pnrr, sono noti testi ufficiali che boccino il Franchi. Tutto è dunque passato dal Governo. È forte il sospetto che si sia usato il Franchi come pretesto per mascherare i problemi per il rilascio della terza rata Pnrr, il che creerebbe un precedente pericolosissimo. Muro contro muro, e le illazioni vengono alimentate dal fatto che il Governo italiano si è opposto alla richiesta di accesso agli atti del Comune di Firenze per visionare le sconosciute “osservazioni” della Commissione sullo stadio: forse non esistono?