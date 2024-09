Gewiss rinnovato: si va verso un settore ospiti pieno di tifosi della Fiorentina

Saranno i tifosi della Fiorentina ad inaugurare il nuovo settore ospiti del Gewiss Stadium , che proprio domenica vede la luce dopo essere rimasto chiuso nelle prime tre giornate di campionato, disputate tutte in trasferta dall'Atalanta. Cadono dunque, si legge su La Nazione, limitazioni e restrizioni (nello scorso campionato ai tifosi in trasferta erano riservati circa 500 biglietti).

La vendita viaggia

I tagliandi a disposizione dei tifosi viola sono ora 1.300. L’impressione è che alla fine il settore ospiti possa essere saturo, con ancora tre giorni pieni a disposizione. Il primo dato parla di 800 tagliandi polverizzati in poche ore. L’unica altra trasferta prima della nuova sosta sarà ad Empoli. Poi tre gare interne con Lazio, Milan e The New Saints in Conference.