Gentiloni: “Progetti Pnrr modificabili. Commissione pronta a esaminare”

Le parole di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione von der Leyen, sul Franchi

Redazione VN

«C’è un margine certamente. Abbiamo già approvato la revisione di piani per tre Paesi quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la Commissione è pronta ad esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità». Queste le parole, da Cernobbio, di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione von der Leyen. Come scrive il Corriere Fiorentino, Gentiloni apre all’ipotesi di un cambiamento dei piani italiani per il Pnrr: un’ipotesi alla quale sta lavorando il ministro Fitto e che potrebbe interessare anche il Franchi.

La Commissione europea e il Pnrr — La Commissione europea infatti ha più di un dubbio sull’opportunità di pagare i 55 milioni teoricamente previsti per lo stadio fiorentino, perché, come ormai noto, l’obiettivo della misura europea è «rivitalizzare aree urbane degradate, consentendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili». Sebbene la misura inclusa nel Pnrr non definisse ex ante i progetti specifici da includere nei piani, i progetti stessi «devono essere localizzati in grandi aree urbane degradate e rispettare l’obiettivo sociale della misura». Per questo, nonostante il restyling del Franchi preveda una svolta green tramite il fotovoltaico e il recupero dell’acqua piovana, sembra sempre più difficile che a fine mese arrivi il via libera della Commissione.

Le idee della Fiorentina — La Fiorentina, che inizia a mandare segnali precisi: «Sono sicuro che il sindaco lavori per trovare una soluzione per farci giocare al Franchi o in città durante i lavori», ha detto il dg viola Joe Barone prima della partita di ieri. No al trasloco dunque, almeno come prima opzione. Bocciata l’idea della Scuola Marescialli, in ballo sembrano restare solo due opzioni: lo stesso Franchi anche a capienza ridotta (ma i tempi del restyling si allungherebbero) oppure il Ridolfi, che però è la casa dell’atletica ed è gestito dalla Firenze Marathon. La matassa stadio, insomma, è ancora lontana dall’essere dipanata. Con il passaggio chiave fissato per fine aprile, quando la Commissione avrà detto l’ultima parola su quei 55 milioni.

Stadio Ridolfi Firenze, immagine presa da scais.it