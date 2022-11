Gennaio chiarificatore: da Nico Gonzalez a Jovic, passando per Gollini

Gennaio sarà un mese caldo in casa Fiorentina , non solo per il mercato. Infatti, la società viola dovrà chiarire qualche posizione con alcuni giocatori per trovare serenità e organizzare le mosse future.

Fare chiarezza

Il primo di questi è Nico Gonzalez.Le parole di Scalonisono state chiare e l'argentino ormai, pensa solo all'imminente Mondiale. A gennaio si dovrà dare delle risposte a questa situazione, con le sue assenze che hanno pesato che non dovranno ripetersi. Poi rimane l'incognita mercato, ma ancora non c'è nulla di concreto. Stesso discorso vale per Luka Jovic. Il serbo sta trovando continuità, ma Italiano dovrà parlarci per capire le intenzioni dell'ex Real. A questa Fiorentina serve un Jovic convinto e in grado di gestire il suo attacco. Infine, anche Gollini chiarirà la sua posizione nel club. L'ex Atalanta è arrivato per essere protagonista, ma Terracciano sembra inchiodato alla porta viola. Le prestazioni non aiutano certo, ma si dovrà capire le opportunità che avrà in futuro. Lo riporta La Nazione.