Genitori, multe e caos: cosa sta succedendo fuori dal Viola Park

La Nazione si sofferma su quanto sta succedendo al Viola Park. Genitori assiepati a vedere i figlioletti calciare il pallone con le auto che sfrecciano a pochi centimetri, auto buttate sul ciglio della strada alla meno peggio con problemi per la circolazione stradale e rischi per la sicurezza di mamme e papà. Al Viola park scoppia la polemica quando, all’arrivo dei vigili urbani, scattano le prime multe mercoledì pomeriggio, calmierata ieri dall’intervento della polizia municipale, dei volontari dell’Associazione nazionale carabinieri per il servizio d’ordine, in accordo con il Comune e di personale del club viola che hanno invitato tutti a utilizzare il parcheggio temporaneo da oltre 200 posti messo a disposizione dall’amministrazione. Si trova a pochi metri dall’impianto sportivo e il Comune ha realizzato un semaforo pedonale a chiamata per scongiurare rischi nell’attraversamento.