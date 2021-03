Generazione 2000, Vlahovic si è imposto. E a fine stagione il rinnovo

Nel focus sui giovani classe 2000 de La Gazzetta dello Sport spicca con forza Dusan Vlahovic. L’attaccante ha da poco compiuto 21 anni e nonostante una media voto non proprio esaltante, ha segnato nove gol, in gran parte decisivi. Ecco perché – scrive la Rosea – Rocco Commisso vuole tenerselo stretto: a fine anno arriverà l’offerta per un nuovo contratto da 1,5 milioni di Euro e allungato di due anni. Il ragazzo vuole restare, i manager spingono per un’altra soluzione ma alla fine un accordo con la Fiorentina verrà trovato.

