Gazzetta: “Tre nomi caldi per la panchina del Napoli. Italiano non è il primo”

"La rosa dei candidati percorribili al momento si riduce a tre allenatori, Stefano Pioli, Antonio Conte, e Vincenzo Italiano, con le quotazioni di Conte in forte risalita. (...) Considerando l'esperienza, sia in termini generali sia nelle società di alta classifica, Pioli è avvantaggiato rispetto a Italiano. L'attuale allenatore della Fiorentina ha sempre goduto della stima del presidente, è il preferito tra le figure della sua generazione, ma ad oggi non è ritenuto la scelta migliore. (...) I primi approcci con Italiano, attraverso il suo entourage, risalgono allo scorso inverno ed erano stati molto positivi. La sua candidatura ha perso quota in questo finale di campionato".