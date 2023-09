Gazzetta su Sabiri: “Fuori dalla lista. Partito male con i rapporti col club”

Italiano per la lista Uefa ha dovuto fare delle scelte. Ok i portieri e i difensori, l’unico reparto non ci sono “esuberi”. Tra centrocampo e attacco, resta fuori Gaetano Castrovilli, infortunato, e non viene inserito Kokorin

Italiano per la lista Uefa ha dovuto fare delle scelte. Ok i portieri e i difensori, l’unico reparto non ci sono “esuberi”. Tra centrocampo e attacco, resta fuori Gaetano Castrovilli, infortunato, e non viene inserito Kokorin, anche se il tecnico ultimamente ha speso buone parole per lui, perché potrebbe partire per i mercati ancora aperti. La sorpresa è Sabiri, il primo acquisto della nuova stagione (già nel gennaio scorso), partito male nei rapporti con il club. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.