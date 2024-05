Gazzetta sicura: “Conference vetrina per Nico Gonzalez. Sarà addio”

Ci sono pochi dubbi sulla permanenza di Nico Gonzalez a Firenze, soprattutto secondo la Gazzetta dello Sport che vede già scritto il futuro dell'attaccante argentina. Infatti, il numero 10 viola adesso ha in testa soltanto la finale di Conference League contro l'Olympiakos ma dopodiché, in caso di offerta congrua, sarà il primo a spingere per dire addio alla Fiorentina. La scorsa estate Rocco Commisso rifiutò 40 milioni dal Brentford, come simbolo di come l'argentino fosse centrale nel progetto. Adesso però, con un'offerta simile, la Fiorentina difficilmente farà muro. Anzi. Il Brighton, squadra che non sarà più allenata da De Zerbi, potrebbe essere una pretendente seria. In questo modo, la Conference League diventerebbe una vetrina importante per l'argentino.