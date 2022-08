Gazzetta rivela: l’arma di Italiano per fermare Kvaratskhelia

La Gazzetta propone una possibile soluzione preparata da Italiano in vista del Napoli

Kvaratskhelia è assolutamente la sorpresa di questo campionato. L'esterno georgiano sta stupendo tutti con 3 gol in 2 partite e domenica al Franchi la Fiorentina dovrà limitarlo il più possibile. Per questo motivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Italiano potrebbe schierare terzino destro Martinez Quarta. La fisicità dell'argentino potrà essere decisiva nello scontro con l'attaccante azzurro.