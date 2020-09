La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Federico Chiesa vuole lasciare la Fiorentina, e anche Rocco Commisso si sta arrendendo all’idea di doverlo lasciar partire. Il n° 25 viola ha ribadito alla dirigenza viola la sua posizione anche dopo la sconfitta contro l’Inter. Più che una richiesta, un appello che la Rosea riassume così: “Presidente, mi lasci andare”. Il problema però è che nessun club italiano, per il momento, si è fatto avanti. L’unica richiesta è arrivata dalla Premier League (Manchester United? LEGGI QUI) dove il ragazzo non vuole andare, e allora si torna inesorabilmente a parlare di Juventus.

Enigma Douglas

Senza la cessione di Douglas Costa, i dirigenti bianconeri hanno le mani legate. E allora si valuta una seconda strada, ossia quella di proporre il brasiliano alla Fiorentina. Ma – si chiede il quotidiano – l’ex Shaktar e Bayern sarebbe disposto ad accettare il trasferimento ai viola? E la società di viale Fanti sarebbe anche interessata al “brasiliano dai muscoli delicati come il cristallo e un ingaggio pesante?”. In sostanza, la strada che porta Chiesa lontano da Firenze, è ancora piena zeppa di ostacoli.

