Gazzetta: pochi segnali positivi per la Viola. Jovic, condizione insufficiente

Per quanto riguarda Jovic, uomo più atteso nella compagine gigliata, il quotidiano scrive come la sua condizione sia comprensibilmente insufficiente; non vince nessun duello sullo scatto e quindi non può garantire profondità alla squadra. Essendo un ottimo giocatore, però, sa rendersi utile da fermo nello smistamento del pallone e anche il gol, realizzato in un metro quadro con stop, giravolta e tiro, evidenzia le sue eccelse doti tecniche. Ma nella ripresa la Fiorentina era in sofferenza e avrebbe avuto bisogno ogni tanto di verticalizzare subito su di lui, perché gli esterni erano stanchi e Italiano li ha cambiati solo nel finale. Però Jovic non era sufficientemente mobile per aiutare i compagni. La sua crescita atletica è indispensabile per il salto di qualità della squadra.