Pioli non più on fire. Contro la Fiorentina conta solo vincere

"Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giornate di campionato: il Milan non può permettersi altro che la vittoria, sabato sera a San Siro contro la Fiorentina rianimata. Un pari o, peggio, l’ennesimo scivolone acuirebbe una crisi lenita in minima parte dal successo in Champions contro il Psg. Juve, Udinese e... Fiorentina? Non è accettabile che il Milan perda la terza gara di fila in casa. Non vogliamo dire che Stefano Pioli si giochi la panchina, ma siamo lì,immaginiamo che di fronte a un’altra caduta la società si interrogherebbe con forza e urgenza. Giusto l’imminenza della Champions, la gara con il Borussia Dortmund di martedì, potrebbe trattenere il club da una decisione immediata. Il Milan in campionato non vince dal 7 ottobre, l’1-0 a Marassi contro il Genoa con il gol contestato di Pulisic, un tempo troppo lungo per essere sopportato oltre. I pareggi in trasferta contro Napoli e Lecce, le cadute in casa contro Juve e Udinese. La classifica rimane discreta, il terzo posto va bene per la Champions, obiettivo minimo stagionale, ma i vantaggi sono risicati: due punti sul Napoli quarto, ultimo piazzamento utile per l’Europa che conta; tre sulle quinte, Atalanta e Fiorentina. Milan-Fiorentina sarà preceduta da Atalanta-Napoli, per un sabato di incroci da corsa Champions".