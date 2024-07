Gazzetta: “Palladino vuole un gigante. Stop a Lucca, ecco Dallinga”

La Fiorentina, dopo Kean, vuole un altro rinforzo per l'attacco. Non solo Lucca, piace anche Dallinga del Tolosa

Uno è alto 2,01 metri e l'altro 1,90. L'indicazione di Raffaele Palladino è molto chiara, questa Fiorentina ha bisogno di un gigante in attacco. Ed ecco quindi che dopo Lorenzo Lucca dell'Udinese, il club viola ha messo nel mirino Thijs Dallinga. L'olandese del Tolosa , classe 2000 come l'ex Pisa , costa 25 milioni e avrebbe la giusta esperienza europea di cui ha bisogno la Fiorentina .

Per questo motivo, per adesso Lorenzo Lucca sembra essere in stand-by. L'Udinese chiede 15 milioni, Pradè non vorrebbe andare oltre i 12 e Firenze può essere la piazza giusta per il suo rilancio anche in Nazionale, ma adesso il primo obiettivo sembra essere diventato Dallinga. Il gigante del Tolosa ha segnato 19 gol tra campionato, coppe ed Europa League. Il prezzo frena un po' la Fiorentina che però sta davvero riflettendo sull'operazione. Prima di investire su un altro attaccante dopo Kean, la Fiorentina dovrebbe cedere Nzola. La richiesta è di 10 milioni.