Gazzetta: “Nzola e Beltran, 40 milioni gettati alle ortiche. Più spazio a Lucas”

"13 milioni per Nzola, 25 per Beltran. Per adesso, 40 milioni gettati alle ortiche". Così, la Gazzetta dello Sport commenta la crisi dell'attacco viola.

"13 milioni per Nzola, 25 per Beltran. Per adesso, 40 milioni gettati alle ortiche". Così, la Gazzetta dello Sportcommenta la crisi dell'attacco viola. Segnano i difensori e i centrocampisti, ma chi dovrebbe risolvere il problema del gol sembra non pervenuto. Nzola ha avuto le occasioni, soprattutto a Frosinone, ma non le ha concretizzate. Beltran è entrato solo 10 minuti, dimostrando di avere una buona tecnica spalle alla porta. Forse è arrivato il momento di usarlo di più, lasciando Nzola a cercare la miglior condizione fisica e mentale possibile.