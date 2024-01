Gazzetta: “Niente Beste e Stengs, Italiano vuole giocatori pronti”

Cyril Ngonge per l’attacco e magari Filippo Terracciano per la difesa. Alla fine a prevalere nella scelta potrebbe essere l’esperienza nel nostro campionato. La Fiorentina sta infatti cercando sul mercato un esterno offensivo e un terzino destro, con la necessità di andare a immettere pedine in grado essere subite pronte a giocare, senza bisogno di periodi di adattamento alla A. Una caratteristica che per Italiano sta diventando una priorità e anche per questo sta prendendo di nuovo forza l’asse Firenze-Verona. Ecco perché Ngonge può scavalcare nelle preferenze il tedesco Niklas Beste (24 anni) dell’Heidenheim e l’olandese Calvin Stengs, classe ‘98 del Feyenoord, che giocano in tornei stranieri.Ngonge piace anche in Premier, dove è stato cercato dall’Aston Villa, ma il giocatore preferisce rimanere in Italia e questo è sicuramente un punto a favore della Fiorentina, destinazione del tutto gradita.Sull’altro profilo del Verona che interessa per la fase arretrata, Filippo Terracciano, classe 2003, c’è anche il Milan e la valutazione per lui è di circa 5 milioni. Il suo agente sta valutando le ipotesi dei club interessati al difensore per cercare la soluzione migliore. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.