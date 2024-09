Anche perché Gudmundsson, pronto a scendere in campo contro la Lazio, ha il posto assicurato cosa che l'argentino non ha. E' chiaro come Beltran dovrà guadagnarsi spazio, cosa che la Fiorentina spera. Soprattutto per l'investimento fatto la scorsa estate. Modulo? Con il 3-5-1-1 lo spazio è davvero poco, ma con il 3-4-2-1 potrebbe giocare in coppia con Gudmundsson. Per adesso è solo un'idea, ma con il passare del tempo può trasformarsi in una soluzione utile.