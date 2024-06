Gazzetta: “La Fiorentina chiama Marotta: piacciono Arnautovic e Carboni”

La Fiorentina sarebbe pronta ad aprire i dialoghi con l'Inter di Marotta per due obiettivi: Marko Arnautovic e Valentin Carboni

Il mercato deve ancora iniziare ma l'asse Milano-Firenze si scalda più che mai. La Fiorentina infatti, secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, sarebbe pronta ad aprire i dialoghi con l'Inter di Marotta per due obiettivi: Marko Arnautovic e Valentin Carboni. Così facendo, la squadra viola troverebbe profili nuovi per ripartire e il mercato dell'Inter si sbloccherebbe in maniera definitiva.