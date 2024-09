Gazzetta: “Kean sa che non può più sbagliare. Si aiutino a vicenda lui e ACF”

La Gazzetta dello Sport analizza oggi l'avvio di stagione di Kean in maglia Fiorentina. Come scrive il giornale, a 24 anni il nuovo attaccante gigliato ha bisogno di certezze e sa di non poter più sbagliare se vuole rimanere a un certo livello. La rete in nazionale ha mostrato un giocatore sicuro, fattore dovuto anche alle prime apparizioni in viola con tanto di gol. Nella sua stagione della verità, quindi, la Fiorentina potrebbe essere per lui un luogo ideale, con i viola che sperano a loro volta nei gol dell'ex Juventus.