Gazzetta: “Kayode, Lazzari insegna. E Italiano conosce il suo valore”

Missione dura, ma la sua storia dice che è un duro pure lui: a 15 anni non confermato alla Juve, a 16 è titolare in D al Gozzano, poi se n’è accorta la Fiorentina.

Sorpresona azzurra, Michael Kayode (2004) ha segnato in finale ed è stato il grimaldello di Bollini con Spagna e Portogallo: terzino schierato nel tridente, la sua corsa gli ha permesso di asfissiare il possesso altrui con un uomo in più. Missione dura, ma la sua storia dice che è un duro pure lui: a 15 anni non confermato alla Juve, a 16 è titolare in D al Gozzano, poi se n’è accorta la Fiorentina. Italiano sa quanto vale. Lazzari insegna: la gavetta in quarta serie ti fa una scorza dura. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.