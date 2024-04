Gazzetta: “Italiano e la rivoluzione del Napoli. Tutto su Raspadori e Zaniolo”

Vincenzo Italiano sembra essere il nome in pole position in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis non vuole ripetere gli errori della scorsa estate. Ha già affidato il ruolo di ds a Giovanni Manna della Juventus. E sta scegliendo il nuovo tecnico, con Conte che resta sullo sfondo. ADL stima Italiano fin da quando il suo Spezia vinse a Napoli. La Gazzetta Dello Sport scrive che il presidente e Manna potrebbero già essersi parlati e che Italiano avrebbe passato la selezione a pieni voti. Ma la rosa partenopea potrebbe subire diversi cambiamenti. Alcune certezze sarebbero sicuramente in attacco, con Kvara, Politano, Raspadori e Lindstrom. Soprattutto gli ultimi due potrebbero essere finalmente valorizzati con lui in panchina. Poi c'è l'idea Zaniolo, giocatore che piace sia a Italiano che a Manna. E che il Napoli potrebbe acquistare dal Galatasaray. Italiano sembra l'uomo giusto