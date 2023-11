Italiano e il giochismo che non paga. Adesso c’è uno sbilancio evidente

Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina in campionato: Empoli, Lazio, Juventus. Il giochismo che non paga, uno sbilancio evidente tra quanto si produce in termini di possesso e quanto si capitalizza in fatto di reti. Il problema più evidente è la mancanza di un centravanti con senso del gol, Beltran e Nzola finora la porta l’hanno vista poco o niente. Giusto insistere con la propositività, ma ora Vincenzo Italiano deve trovare la sintesi tra le ambizioni e la realtà. La Fiorentina avrebbe strameritato il pareggio, però complimenti e recriminazioni non muovono la classifica. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.