Gazzetta: “Il patto Italiano-Fiorentina: vincere un trofeo e poi dirsi addio”

La voglia di raccontare questa stagione per quello che è successo in campo è forte nella mente della Fiorentina, ma per poterlo fare deve combattere con se stessa prima che con gli avversari. Italiano vorrebbe provare a chiudere un cerchio, ovviamente con un trofeo. Un successo per poi lasciarsi, un patto per la vittoria, che coinvolge anche tanti giocatori viola. Il tecnico viola sa che è il momento di rimanere compatti e lasciare da parte le incomprensioni. Dall'eventuale risultato di Maggio dipenderà anche la costruzione della squadra del prossimo anno. Nico potrebbe partire, mentre la Fiorentina continuerà a puntare su Beltran, come uomo chiave per il domani. Insomma, uniti per la vittoria per non far parlare soltanto di valigie già pronte. Lo riporta la Gazzetta dello sport