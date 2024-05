Gazzetta: “Il Nottingham Forest su Italiano. Rimane viva la pista Bologna”

La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul futuro di Thiago Motta e su chi prenderà il suo posto ha analizzato la situazione che riguarda Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina, come noto da tempo, lascerà Firenze. Si attende solo la finale di Conference League per capire quale sarà la sua decisione per la prossima squadra da allenare. Italiano piace in Premier, soprattutto al Nottingham Forest ma il Bologna rimane sempre di più un opzione concreta. Da capire se il presidente Saputo preferirà a l'ex Spezia una figura come quella di Raffaele Palladino, accostato anche alla Fiorentina.