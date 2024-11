Gazzetta: “I rimproveri di Firenze e l’incontro con Palladino. Sottil è rinato”

Sì, perché l'allenatore della Fiorentina ha chiesto a Sottil una crescita di carattere, per dimostrare quello che finora non ha mai dimostrato. La fiducia da parte di Palladino non è mai mancata, anzi. Ma l'esterno della Fiorentina ha capito che doveva dare una svolta alla sua carriera, dimostrando a Firenze le sue capacità, nonostante i vari rimproveri dei suoi tifosi. Il gol non è arrivato e ancora il Franchi gli rimprovera di sbagliare l'ultima scelta. Con Italiano i gol erano 4, 2 in campionato e 2 in Conference. Adesso aspetta la gioia anche in questa stagione, per sancire definitivamente la sua rinascita.