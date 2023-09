Gazzetta: “Grull da suggestione a realtà. Sbarco a gennaio?”

Marco Grull è il nome nuovo che spunta in casa Fiorentina, ma è solo una suggestione o un qualcosa in più

Marco Grull non è solo il giocatore del Rapid ad aver impressionato di più, ma adesso sarebbe anche un obiettivo di mercato della Fiorentina. Ha fatto una buona impressione ai viola. Sia all'andata dove ha segnato il rigore, che al ritorno dove ha fatto impazzire Dodò. La conferma dell'interesse arriva dal presidente del Samunspor che ha svelato l'interesse dei viola. Con Brekalo e Sottil che non ingranano, le due cessioni in avanti c'è il solo Kouamè che garantisce buone prestazioni. Oltre a Nico ovviamente, che potrebbe avere come partner Marco Grull da gennaio. Fonte La Gazzetta Dello Sport