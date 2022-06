Gazzetta: Grillitsch, negoziato procede senza angosce. ACF non ha fretta

Nessuna fretta. Nel senso che la Fiorentina sa di dover agire in profondità nel mercato estivo dovendo toccare sostanzialmente ogni reparto. Il concetto generale può essere utile per capire anche il singolo particolare. Basti pensare a Florian Grillitsch per esempio. Il weekend appena passato doveva essere quello della definizione finale per il passaggio del centrocampista in viola. L’agente a Firenze per chiudere, Fiorentina interessata alla fumata bianca, giocatore che dal canto suo aveva già salutato i tifosi dell’Hoffenheim con tanto di virgolettati. Invece, come accade in ogni trattativa, qualcosa sul piano economico ancora non tornava del tutto. L’austriaco tra poco più di due settimane si svincolerà dal club tedesco e vuole massimizzare per quanto possibile il proprio ingaggio, a patto di scegliere un club ritenuto di rilievo. Per questo il negoziato procede senza angosce con la possibilità di chiudere che resta alta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.