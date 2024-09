Stesso discorso vale per Robin Gosens. L'esterno tedesco ha mostrato di essere in grande forma anche contro l'Atalanta e per questo motivo Palladino lo considera un insostituibile. Per adesso ne Biraghi, adattato a braccetto, e ne Parisi, che crescerà alle sue spalle, sono in grado di rubargli il posto da titolare. La Fiorentina, insomma, riparte da qui.