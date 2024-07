Gazzetta: “Fiorentina, piace McKennie. E attenzione alla pista Rugani”

Arrivato Colpani, la Fiorentina non si ferma. Si puntano altri nomi per il centrocampo attenzione all'occasione in difesa

Redazione VN 26 luglio 2024 (modifica il 26 luglio 2024 | 09:17)

Non si ferma il mercato della Fiorentina. Dopo Colpani, arrivato nella serata di ieri a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto con i viola, Daniele Pradè è alle prese con altre trattative per completare la rosa di Raffaele Palladino. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo di sono altri nomi seguiti dai viola. (LE CIFRE DI COLPANI)